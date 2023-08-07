– Не думаю, что сейчас команда Семака занервничает. Отрыв от "Спартака" уже 5 очков? Ну и что? При всем уважении к вратарям и защитникам "Спартака" ошибки по-прежнему остались. Атака, конечно, мощная, но нужен ведь и баланс. Не забывайте, что прошло только 3 тура. Обычно какой-то расклад вырисовывается после шестого. Рано делать глобальные выводы. Но ведь и "Спартак" не сможет пройти всю дистанцию без потерь. Все впереди, – приводит слова Орлова "СЭ".
"Спартак" – единственный клуб РПЛ, который выиграл все матчи на старте сезона. Команда Гильермо Абаскаля одержала три победы в чемпионате России и одну в Кубке страны. В минувшем туре Премьер-Лиги "красно-белые" на выезде разгромили казанский "Рубин" со счетом 4:1. После домашнего поражения "Зенита" от "Динамо" на следующий день отрыв "Спартака" от действующего чемпиона России по итогам трех туров составляет 5 очков. Верхнюю строчку с москвичами делит "Краснодар", который также выиграл все три игры в РПЛ.
Орлов: не думаю, что сейчас "Зенит" занервничает. Ведь и "Спартак" не сможет пройти всю дистанцию без потерь
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что пока преждевременно делать далеко идущие выводы относительно борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"