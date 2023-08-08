– Тюкавин – лучший нападающий РПЛ? Ну, вы что такое говорите? Ребята, хорош, не смешите! Не нужно сейчас вещать на него ярлыки. Давайте посмотрим, как он будет проявлять себе дальше. Талант у него есть. В прошлом году, когда Смолов начал забивать, то все сразу же забыли о Тюкавине. У нас слишком быстро восхваляют людей. Пусть сначала забьет десять голов за чемпионат, а потом уже поговорим, – цитирует Мостового "РБ Спорт".
В минувшую субботу нападающий "Динамо" Константин Тюкавин оформил дубль в ворота "Зенита" в выездном матче 3-го тура РПЛ и помог своей команде одержать победу со счетом 3:2. В стартовавшем сезоне на счету 21-летнего форварда три забитых мяча в трех играх чемпионата России. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года. По информации СМИ, интерес к услугам Тюкавина проявляют "Зенит" и ЦСКА. Ближайший матч команда Марцела Лички проведет в среду, 9 августа, дома против "Краснодара" в рамках 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка страны.
Мостовой: Тюкавин – лучший нападающий РПЛ? Ребята, хорош, не смешите! Пусть сначала забьет 10 голов за сезон
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой не согласился со словами члена совета директоров "Динамо" Дмитрия Гафина, который назвал форварда "бело-голубых" Константина Тюкавина лучшим российским нападающим.
Фото: ФК "Динамо"