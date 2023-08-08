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Спортдир "Локомотива": чтобы продажа Пиняева рассматривалась, за него должна быть предложена суперсумма – 30 млн евро

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Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, при каких условиях "железнодорожники" готовы отпустить своего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"
— Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — миллионов 30 евро, – передает слова Ульянова Sport24.

18-летний Пиняев выступает за московский "Локомотив" с декабря 2022 года. Действующий контракт российского футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергея в семь миллионов евро. Он принял участие в трех матчах текущего розыгрыша РПЛ, в которых ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.

Сегодня стало известно о том, что РФС признал Сергея Пиняева лучшим молодым игроком России по итогам прошлого сезона.


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