— Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — миллионов 30 евро, – передает слова Ульянова Sport24.
18-летний Пиняев выступает за московский "Локомотив" с декабря 2022 года. Действующий контракт российского футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сергея в семь миллионов евро. Он принял участие в трех матчах текущего розыгрыша РПЛ, в которых ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.
Сегодня стало известно о том, что РФС признал Сергея Пиняева лучшим молодым игроком России по итогам прошлого сезона.
Спортдир "Локомотива": чтобы продажа Пиняева рассматривалась, за него должна быть предложена суперсумма – 30 млн евро
Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, при каких условиях "железнодорожники" готовы отпустить своего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: "Чемпионат"