"Вспомнил прошлую игру, что тоже терпели и на последних минутах пропустили, вничью сыграли. Но хорошо, что всё хорошо закончилось — выиграли у "Зенита", — сказал Фомин.
Московское "Динамо" сумело нанести "Зениту" первое поражение в сезоне чемпионата России уже в третьем туре турнира. Бело-голубые вырвали победу на последних минутах благодаря голу Вячеслава Грулёва. Теперь у "Динамо" четыре очка и шестое место в турнирной таблице.
Источник: "Известия".
Фомин — о победе над "Зенитом": вспомнился прошлый матч, но хорошо, что все хорошо закончилось
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал победу над "Зенитом" (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"