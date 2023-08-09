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Фомин — о победе над "Зенитом": вспомнился прошлый матч, но хорошо, что все хорошо закончилось

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал победу над "Зенитом" (3:2) в матче 3-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
"Вспомнил прошлую игру, что тоже терпели и на последних минутах пропустили, вничью сыграли. Но хорошо, что всё хорошо закончилось — выиграли у "Зенита", — сказал Фомин.

Московское "Динамо" сумело нанести "Зениту" первое поражение в сезоне чемпионата России уже в третьем туре турнира. Бело-голубые вырвали победу на последних минутах благодаря голу Вячеслава Грулёва. Теперь у "Динамо" четыре очка и шестое место в турнирной таблице.

Источник: "Известия".


Зенит Динамо Фомин
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