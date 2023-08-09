"Спартак" должен был побеждать с гораздо большим счетом. В какой-то момент команда расслабилась", — сказал Мележиков.
Напомним, что по ходу матча, который прошёл в рамках второго тура Кубка России по футболу на "Открытие Банк Арене", "Спартак" вёл в счёте со счётом 3:1. Затем он поменялся на 3:4, но красно-белые сумели вырвать победу со счётом 5:4.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Мележиков — о матче с "Пари НН": "Спартак" должен был побеждать с гораздо большим счетом
Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал победу команды над "Пари НН" (5:4) во втором туре Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"