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Мележиков — о матче с "Пари НН": "Спартак" должен был побеждать с гораздо большим счетом

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Бывший генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал победу команды над "Пари НН" (5:4) во втором туре Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" должен был побеждать с гораздо большим счетом. В какой-то момент команда расслабилась", — сказал Мележиков.

Напомним, что по ходу матча, который прошёл в рамках второго тура Кубка России по футболу на "Открытие Банк Арене", "Спартак" вёл в счёте со счётом 3:1. Затем он поменялся на 3:4, но красно-белые сумели вырвать победу со счётом 5:4.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Мележиков Спартак Пари НН Кубок России
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