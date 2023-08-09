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Адиев — об Алипе: Нуралы прогрессирует в "Зените". Он сильно прибавил

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о защитнике "Зенита" Нуралы Алипе.
Фото: ФК "Зенит"
"Прибавил ли Алип после перехода в российскую команду? Да, он прогрессирует. Стал на уровень сильнее, окреп, набрал мышечную массу... По сравнению с прошлым годом он сильно прибавил", — сказал Адиев.

23-летний Алип стал игроком "Зенита" в феврале 2022 года, когда перешёл на правах аренды из "Кайрата". Спустя полгода российский клуб выкупил контракт перспективного футболиста и подписал с ним контракт до лета 2025 года. В 28 матчах за "Зенит" Алип не отметился результативными действиями. Он выиграл с клубом четыре трофея.

Источник: "РБ Спорт".


Алип Адиев Сборная Казахстана Зенит
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