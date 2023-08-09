"Мы проявили характер. Ну и сказалось удаление, конечно. Чуть-чуть помогло оно нам — "Зенит" уже не атаковал после него и доигрывал матч", — сказал Фомин.
Благодаря победе над действующим чемпионом России команда Марцела Лички набрала четыре очка и поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу сезона-2023/2024. Даниил Фомин в этом матче не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: "Известия".
Фомин — о победе над "Зенитом": "Динамо" проявило характер, но и удаление соперника сказалось
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал, за счёт чего его команда сумела переломить исход матча с "Зенитом" (3:2) в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"