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Фомин — о победе над "Зенитом": "Динамо" проявило характер, но и удаление соперника сказалось

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Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал, за счёт чего его команда сумела переломить исход матча с "Зенитом" (3:2) в 3-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы проявили характер. Ну и сказалось удаление, конечно. Чуть-чуть помогло оно нам — "Зенит" уже не атаковал после него и доигрывал матч", — сказал Фомин.

Благодаря победе над действующим чемпионом России команда Марцела Лички набрала четыре очка и поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России по футболу сезона-2023/2024. Даниил Фомин в этом матче не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: "Известия".


Фомин Зенит Динамо
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