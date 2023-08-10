"Тюкавина не устроило предложение нового контракта? Предложение по контракту было, а на счет другого не знаю. Мы ждем ответа", — сказал Пивоваров.
21-летний Тюкавин является воспитанником московской команды. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и одной голевой передачей. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.
Источник: Sport24.
Пивоваров — о контракте Тюкавина: предложение было. "Динамо" ждет ответа
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с продлением контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: СЭ