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Пивоваров — о контракте Тюкавина: предложение было. "Динамо" ждет ответа

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Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с продлением контракта с нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: СЭ
"Тюкавина не устроило предложение нового контракта? Предложение по контракту было, а на счет другого не знаю. Мы ждем ответа", — сказал Пивоваров.

21-летний Тюкавин является воспитанником московской команды. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и одной голевой передачей. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до конца нынешнего сезона.

Источник: Sport24.


Пивоваров Тюкавин Динамо
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