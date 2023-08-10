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Ивич: отстранение Сорокина? Об этом я не могу говорить

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич не стал комментировать ситуацию с отстранением защитника Егора Сорокина от тренировок.
Фото: ФК "Краснодар"
"Отстранение Сорокина? Об этом я не могу говорить", — сказал Ивич.

Ранее появилась информация, что воспитанник футбола Санкт-Петербурга был отстранён от тренировок с основной командой из Краснодара, и был переведён в дубль. Действующее соглашение Сорокина с "Краснодаром" рассчитано до лета 2024 года.

Источник: Sport24.


Ивич Сорокин Краснодар
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