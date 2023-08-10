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Петржела: в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни выше

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Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что уровень жизни в Чехии выше, чем в России.
Фото: Getty Images
"Мне кажется, что в Чехии больше богатых людей, чем в России, уровень жизни здесь выше. Но я люблю вашу страну в любом случае, мне она нравится, как и моя — две развитые, прогрессирующие страны. Но, повторюсь, в Чехии на сегодняшний день жить лучше, на мой взгляд", — сказал Петржела.

70-летний Петржела работал в российском клубе с 2002 по 2006 год. За это время команда провела 144 матча, в которых одержала 73 победы, 41 раз сыграла вничью и 30 раз проиграла. Вместе с "Зенитом" Петржела выиграл Кубок Российской Лиги. Тренерскую карьеру чешский специалист завершил в 2018 году в клубе "Фастав Злин".

Источник: "РБ Спорт".


Петржела Зенит
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