Журналист Карпов: ЦСКА сделал предложение по форварду Аравену. Чилиец сомневается по поводу приезда в Россию

Московский ЦСКА сделал предложение клубу "Универсидад Католика" о покупке нападающего Александра Аравена, однако сам футболист сомневается по поводу переезда в Россию.

Фото: Getty Images

По сведениям источника, российский клуб практически согласовал трансфер 20-летнего футболиста, который успел провести три матча за сборную Чили.



В текущем сезоне нападающий в 22 матчах во всех турнирах забил 10 голов, а также отметился четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость чилийского футболиста оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро. Летом 2023 года "Универсидад" выкупил его контракт за 425 тысяч евро.



Источник: журналист Иван Карпов в телеграм-канале.