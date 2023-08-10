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Журналист Карпов: ЦСКА сделал предложение по форварду Аравену. Чилиец сомневается по поводу приезда в Россию

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Московский ЦСКА сделал предложение клубу "Универсидад Католика" о покупке нападающего Александра Аравена, однако сам футболист сомневается по поводу переезда в Россию.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, российский клуб практически согласовал трансфер 20-летнего футболиста, который успел провести три матча за сборную Чили.

В текущем сезоне нападающий в 22 матчах во всех турнирах забил 10 голов, а также отметился четырьмя результативными передачами. Рыночная стоимость чилийского футболиста оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро. Летом 2023 года "Универсидад" выкупил его контракт за 425 тысяч евро.

Источник: журналист Иван Карпов в телеграм-канале.


ЦСКА Российские трансферы
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