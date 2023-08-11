"Мы ведём переговоры с ЦСКА по Карраскалю? Если будет сделка, мы вам об этом сообщим", — сказал Пивоваров.
25-летний Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне колумбийский футболист не выходил на поле из-за травмы колена. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.
Источник: Sport24.
Пивоваров: "Динамо" может подписать Карраскаля? Если будет сделка, мы вам об этом сообщим
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров высказался о возможном подписании полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.
Фото: СЭ