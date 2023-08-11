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Ловчев — о Захаряне: не нужно хвататься за "Страсбур", надо стать звездой в РПЛ

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Футбольный эксперт Евгений Ловчев посоветовал полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну не уходить из РПЛ.
Фото: СЭ
"Не нужно хвататься за "Страсбур". Не надо переходить от "Челси" и "Лацио" к "Страсбуру". Надо стать звездой в РПЛ", — написал Ловчев.

Ранее появилась информация, что 20-летним Захаряном интересуется французский "Страсбур", закончивший минувший сезон на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 1. Также интерес к российскому полузащитнику, по версии СМИ, проявлял итальянский "Лацио". Контракт Захаряна с "Динамо", согласно информации Transfermarkt, рассчитан до лета 2024 года.

Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева.


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