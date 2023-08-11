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Metaratings: "Спартак" хочет отдать в аренду защитника Маслова

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Московский "Спартак" изучает варианты аренды для своего защитника Павла Маслова.
Фото: "Чемпионат"
Как сообщает источник, "Спартак" в этом сезоне не рассчитывает на Павла Маслова. В связи с этим красно-белые ищут варианты аренды для защитника. При этом неизвестно, если ли реальные кандидаты, которые хотели бы подписать российского игрока.

23-летний Павел Маслов с 2018 года находится в системе московского "Спартака". Действующий контракт защитника с красно-белыми истекает в июне 2024 года (стороны могут продлить сотрудничество по обоюдному согласию). Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в один миллион евро. В текущем россиянин не играл в матчах столичного клуба.

Источник: Metaratings


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