– Нет, мы не предлагали Мирзову контракт. Не ведем переговоры, — передает слова Котова "РБ Спорт".
В настоящее время 30-летний Мирзов является свободным агентом. Его последний клуб – "Химки", стан которых он покинул этим летом. В минувшем сезоне Резиуан принял участие в 27 матчах подмосковного коллектива, в которых ему удалось забить четыре мяча и оформить четыре результативные передачи.
Спортдир "Факела": не ведем переговоры с Мирзовым
Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов оценил возможное подписание 30-летнего вингера Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"