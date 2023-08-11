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Спортдир "Факела": не ведем переговоры с Мирзовым

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Спортивный директор воронежского "Факела" Кирилл Котов оценил возможное подписание 30-летнего вингера Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"
– Нет, мы не предлагали Мирзову контракт. Не ведем переговоры, — передает слова Котова "РБ Спорт".

В настоящее время 30-летний Мирзов является свободным агентом. Его последний клуб – "Химки", стан которых он покинул этим летом. В минувшем сезоне Резиуан принял участие в 27 матчах подмосковного коллектива, в которых ему удалось забить четыре мяча и оформить четыре результативные передачи.


Факел Мирзов Российские трансферы
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