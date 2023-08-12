- Абаскаль жаловался на то, что у них очень плотный график? Ну да, это же только у "Спартака" плотный график. У всех остальных неделя-две между играми есть. Только для них такую поганку замутили. Конечно, надо жаловаться, - передает слова Червиченко Metaratings.ru.
В текущем сезоне групповой этап Пути РПЛ Кубка России стартовал уже во время первых туров Российской премьер-лиги, в результате чего все клубы РПЛ проводят по 3 матча в течение 7-8 дней. Ранее главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль высказывал недовольство плотным графиком матчей.
Червиченко: это же только у "Спартака" плотный график, у остальных неделя-две между играми. Конечно, надо жаловаться
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко саркастически прокомментировал недовольство главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля плотным графиком матчей.
Фото: МатчТВ