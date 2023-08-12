— Результат по игре? Раз так закончился, значит, так и должно было быть. Сейчас говорить, по игре или нет… Я бы не стал так. Мне очень не понравилось, что один эпизод может все перевернуть. У нас тоже были свои шансы, но мы их вновь не использовали. И первый гол, который мы получаем… Такого не должно быть. Начинаешь проигрывать 0:1, ну дальше получили второй и третий.
В субботу казанский "Рубин" провел выездной поединок против донского "Ростова" в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. После первого тайма команды не сумели открыть счёт на табло. Однако во втором тайме ситуация изменилась. И этому поспособствовали хозяева. Они отправили три безответных мяча в ворота команды из Татарстана. Как итог – 0:3 в пользу ростовчан.
Для казанского "Рубина" сегодняшнее поражение оказалось вторым в нынешнем сезоне РПЛ вторым кряду. После четырех туров на счету коллектива Рашида Рахимова два набранных очка. Он пребывает на 13-й строчке в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов – о поражении от "Ростова": мне очень не понравилось, что один эпизод может все перевернуть
Наставник казанского "Рубина" Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды от "Ростова" (0:3) в поединке четвертого тура Российской Премьер-лиги.
Фото: РИА Новости