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Личка – о переходе Захаряна в "Реал Сосьедад": большой шанс. В начале ему будет непросто

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о скором переходе полузащитника своей команды Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"
— На сегодняшний день из России переходить в Европу непросто. Плюс это чемпионат Испании. Большой шанс в жизни, большой опыт. Даже не говорю о спорте. Переезд — это другая жизнь, другой язык, другая культура. В начале будет непросто. Помню свой опыт переезда во Францию. Это другая ментальность, другие тренировки, требования. Желаю, чтобы у него все получилось.

В ближайшее время полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян перейдет в испанский "Реал Сосьедад". Данную информацию подтвердил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. По его словам, уже сегодня атакующий хавбек сборной России полетит проходить медицинский осмотр для перехода в стан сан-себастьянцев. По сведениям СМИ, "Реал Сосьедад" заплатит столичному коллективу 12 миллионов евро за сделку по Арсену. С полузащитником будет заключен долгосрочный контракт – до лета 2028 года.

Источник: "Матч ТВ"


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