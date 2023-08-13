— На сегодняшний день из России переходить в Европу непросто. Плюс это чемпионат Испании. Большой шанс в жизни, большой опыт. Даже не говорю о спорте. Переезд — это другая жизнь, другой язык, другая культура. В начале будет непросто. Помню свой опыт переезда во Францию. Это другая ментальность, другие тренировки, требования. Желаю, чтобы у него все получилось.
В ближайшее время полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян перейдет в испанский "Реал Сосьедад". Данную информацию подтвердил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. По его словам, уже сегодня атакующий хавбек сборной России полетит проходить медицинский осмотр для перехода в стан сан-себастьянцев. По сведениям СМИ, "Реал Сосьедад" заплатит столичному коллективу 12 миллионов евро за сделку по Арсену. С полузащитником будет заключен долгосрочный контракт – до лета 2028 года.
Источник: "Матч ТВ"
Личка – о переходе Захаряна в "Реал Сосьедад": большой шанс. В начале ему будет непросто
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался о скором переходе полузащитника своей команды Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Динамо"