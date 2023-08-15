Обляков: рад вернуться на поле, помогать ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал попадание в стартовый состав на матч 4-го тура РПЛ с "Сочи" (3:1).

Фото: ПФК ЦСКА

"Рад вернуться на поле. Кайф быть на поле, помогать команде побеждать и радовать вас своей игрой", — сказал Обляков.



25-летний Обляков в нынешнем сезоне выходил на поле в двух матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.



Источник: телеграм-канал Ивана Облякова.