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Обляков: рад вернуться на поле, помогать ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал попадание в стартовый состав на матч 4-го тура РПЛ с "Сочи" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Рад вернуться на поле. Кайф быть на поле, помогать команде побеждать и радовать вас своей игрой", — сказал Обляков.

25-летний Обляков в нынешнем сезоне выходил на поле в двух матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.

Источник: телеграм-канал Ивана Облякова.


Обляков ЦСКА
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