"Рад вернуться на поле. Кайф быть на поле, помогать команде побеждать и радовать вас своей игрой", — сказал Обляков.
25-летний Обляков в нынешнем сезоне выходил на поле в двух матчах, в которых отметился одной результативной передачей. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
Источник: телеграм-канал Ивана Облякова.
Обляков: рад вернуться на поле, помогать ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал попадание в стартовый состав на матч 4-го тура РПЛ с "Сочи" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА