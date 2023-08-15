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Акинфеев: каждую игру бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к пенальти.
Фото: ПФК ЦСКА
"Каждую игру бьют пенальти, хотя я седею с каждым ударом", — сказал Акинфеев.

37-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Он провёл всю карьеру в московской команде, став её легендой. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в четырёх матчах, в которых пропустил пять голов и единожды сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

Источник: "Матч ТВ".


Акинфеев ЦСКА
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