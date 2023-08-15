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Агент Чистякова: вряд ли Дмитрий сыграет со "Спартаком", но может оказаться в заявке

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Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, сообщил, что его клиент вряд ли примет участие в матче 5-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: СЭ
"Может быть, он будет в заявке. Но вряд ли сыграет", — сказал Талаев.

29-летний Чистяков в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт 20 августа.

Источник: "РБ Спорт".


Чистяков Спартак Зенит
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