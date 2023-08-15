"Может быть, он будет в заявке. Но вряд ли сыграет", — сказал Талаев.
29-летний Чистяков в нынешнем сезоне принял участие в четырёх матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" пройдёт 20 августа.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Чистякова: вряд ли Дмитрий сыграет со "Спартаком", но может оказаться в заявке
Андрей Талаев, агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, сообщил, что его клиент вряд ли примет участие в матче 5-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: СЭ