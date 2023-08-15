– Кто подтвердит достоверность слов Панкова? Но судя по тому, как клуб умышленно "забывает" поздравить бывшего владельца, спортивного директора, который за полгода в клубе выиграл Кубок, подарив эмоции радости в "Лужниках" болельщикам и команде, Абаскаль для нового менеджмента был рудиментом от Федуна.
Но неожиданно для них, у тренера все получилось. Надеюсь, и дальше будет получаться. Карпин должен оставаться в Ростове. Иначе, РПЛ потеряет этот клуб, – приводит слова Салиховой Metaratings.
В интервью YouTube-шоу "Нет темы" инсайдер Андрей Панков заявил, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин должен был перед началом прошлого сезона вернуться в "Спартак", заняв там аналогичную должность. По его информации, экс-глава Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц, который был близок к назначению на пост генерального директора "красно-белых", летом согласовал с "Лукойлом" отставку Гильермо Абаскаля до старта сезона.
При этом испанский тренер был утвержден в должности в июне 2022 года. По словам Панкова, ранее Хачатурянц пролоббировал назначение Карпина на тренерский мостик "красно-белых", а сам тренер ради такой возможности согласился оставить "Ростов". Отметим, что функционер в итоге не занял руководящий пост в московском клубе.
Зарема Салихова: Абаскаль для нового менеджмента был рудиментом от Федуна. Карпин должен оставаться в Ростове
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на информацию про то, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал согласие уйти из донского клуба ради возможности возглавить "Спартак" летом 2022 года.
Фото: ФК "Спартак"