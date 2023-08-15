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Адиев – о возможном назначении в "Ахмат": я сосредоточен на предстоящих играх сборной Казахстана

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить грозненский "Ахмат".
Фото: "Чемпионат"
– Мне было предложено место главного тренера "Ахмата"? Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх сборной, — передает слова Адиева "СЭ".

Сегодня, 15 августа, стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата". Сразу после этого в СМИ начали появляться фамилии специалистов, которые могут возглавить команду из Чечни. Среди них них оказался Магомед Адиев.

46-летний Магомед Адиев является наставником сборной Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он дважды был ассистентом тренера в грозненском Ахмате (декабрь 2017-июнь 2018, октябрь 2019).


Ахмат Адиев Ташуев Сборная Казахстана
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