– Мне было предложено место главного тренера "Ахмата"? Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх сборной, — передает слова Адиева "СЭ".
Сегодня, 15 августа, стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата". Сразу после этого в СМИ начали появляться фамилии специалистов, которые могут возглавить команду из Чечни. Среди них них оказался Магомед Адиев.
46-летний Магомед Адиев является наставником сборной Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он дважды был ассистентом тренера в грозненском Ахмате (декабрь 2017-июнь 2018, октябрь 2019).
Адиев – о возможном назначении в "Ахмат": я сосредоточен на предстоящих играх сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал слухи о том, что он может возглавить грозненский "Ахмат".
Фото: "Чемпионат"