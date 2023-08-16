"На что может претендовать "Динамо" с такой игрой, как в последних матчах? На самые высокие места. Самые высокие места — это первые три места", — сказал Бессмертный.
19-летний Бессмертный находится в структуре московской команды пять лет. Всего за первую команду "Динамо" спортсмен в четырёх матчах отметился одним забитым мячом в ворота "Балтики" (2:0).
Источник: "Известия".
Бессмертный: на что может рассчитывать "Динамо" по итогам сезона? На самые высокие места
Защитник "Динамо" Станислав Бессмертный считает, что команде по силам попасть в тройку лучших по итогам сезона в РПЛ.
Фото: РБК Спорт