"Бийол любит ЦСКА, благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам более скажу, я надеюсь, что однажды Яка вернётся в ЦСКА не по требованию ФИФА, а, возможно, завершит карьеру в этом замечательном клубе", — сказал Чибеж.
24-летний Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год, за это время словенский футболист единожды отправился в аренду — в немецкий "Ганновер". Согласно данным сайта Transfermarkt, трансфер Бийола обошёлся "Удинезе" в пять миллионов евро. Ранее сообщалось, что ФИФА взыскала с итальянского клуба основную часть суммы долга за переход игрока.
Источник: Metaratings.
Агент: Бийол любит ЦСКА. Возможно, он завершит карьеру в этом клубе
Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника "Удинезе" Яки Бийола, рассказал, что мечтает о возвращении футболиста ЦСКА в один из периодов его карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА