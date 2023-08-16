– Никаких контактов с представителями казанского клуба не было и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип — в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте, – цитирует Черчесова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов может лишиться своей должности из-за неудовлетворительных результатов. По слухам, заменить его может Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов в настоящее время находится без работы. Его предыдущим клубом был венгерский "Ференцварош". В клубе из Будапешта российский специалист работал с декабря 2021 года. Этим летом он был уволен с поста наставника "зеленых орлов".
Черчесов – о возможном назначении в "Рубин": никаких контактов с представителями казанцев не было
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить казанский "Рубин".
Фото: Getty Images