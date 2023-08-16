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Акинфеев – о словах про усталость от футбола: пару строк вырывают, какие-то журналисты перепечатывают

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его фраза про усталость от футбола была вырвана из контекста.
Фото: "Матч ТВ"
– Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А когда тебе пару строк вырывают, привязывают, а потом пресса перепечатывает, какие-то журналисты… Но, наверное, к журналистике они имеют мало отношения, – приводит слова Акинфеева "Матч ТВ".

37-летний Акинфеев бессменно выступает за ЦСКА с 2002 года. Нынешний сезон для легендарного вратаря является уже 21-м в "армейском" клубе. Его контракт с "красно-синими" рассчитан до лета следующего года. Президент ЦСКА Евгений Гинер предупредил, что разрешит голкиперу досрочно завершить карьеру, если он решит повесить бутсы на гвоздь до истечения срока трудового договора.


ЦСКА Акинфеев
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