– Смотреть надо внимательно интервью, тогда ты поймешь, о чем говорит человек. А когда тебе пару строк вырывают, привязывают, а потом пресса перепечатывает, какие-то журналисты… Но, наверное, к журналистике они имеют мало отношения, – приводит слова Акинфеева "Матч ТВ".
37-летний Акинфеев бессменно выступает за ЦСКА с 2002 года. Нынешний сезон для легендарного вратаря является уже 21-м в "армейском" клубе. Его контракт с "красно-синими" рассчитан до лета следующего года. Президент ЦСКА Евгений Гинер предупредил, что разрешит голкиперу досрочно завершить карьеру, если он решит повесить бутсы на гвоздь до истечения срока трудового договора.
Акинфеев – о словах про усталость от футбола: пару строк вырывают, какие-то журналисты перепечатывают
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что его фраза про усталость от футбола была вырвана из контекста.
Фото: "Матч ТВ"