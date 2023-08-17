– Очень хочется, чтобы такой матч, где сыграют две сильные команды чемпионата, обошелся без фатальных ошибок со стороны арбитра. Сергей Карасев – всё-таки опытный судья, работавший на больших матчах в Европе, считавшийся когда-то лучшим в России. А то, что случилось на дерби "Спартак" – ЦСКА, когда удалили Соболева и Рошу, уже в прошлом. Сергей должен был сделать определенные выводы и перестать рубить с плеча. Есть VAR, есть время на просмотр эпизодов. Не нужно спешить, не нужно придумывать на ходу правила. И тогда все будет отлично, – цитирует Хусаинова RT.
17 августа стало известно, что москвич Сергей Карасев назначен главным судьей на центральный матч 5-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом". В роли VAR-ассистента будет работать Виталий Мешков из Димитрова. Игра состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по мск.
Отметим, что для 44-летнего москвича предстоящий матч станет третьим очным противостоянием команд в карьере. В предыдущих двух встречах победу неизменно праздновал "Зенит". При судействе Карасева "сине-бело-голубые" оказались сильнее "Спартака" в ноябре 2012 года в Москве со счетом 4:2 и в декабре 2020-го в Санкт-Петербурге со счетом 3:1. Обе игры прошли в рамках чемпионата России.
После четырех туров "красно-белые" с 9 очками идут четвертыми в таблице РПЛ, опережая "Зенит" на 2 очка. Лидером Премьер-Лиги является "Краснодар", который выиграл все 4 стартовых матча и набрал 12 очков.
Экс-судья ФИФА Хусаинов: Карасев должен был сделать определенные выводы и перестать рубить с плеча
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов отреагировал на решение РФС назначить Сергея Карасева главным судьей на центральный матч 5-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"