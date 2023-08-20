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Тренер "Оренбурга" Ярошик – о разгромном поражении от "Ахмата": это позор. Наша худшая игра под моим руководством

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Главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик высказался о поражении своей команды от "Ахмата" (0:4) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
— Позорная игра. Летели столько часов, готовились к матчу, не знаю, как можно выходить так на поле. Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Остроту у ворот соперника мы не могли создать, не можем сделать хорошую подачу, зацепиться за мяч. Отставка? Я это не решаю. Это была наша худшая игра под моим руководством.

Сегодня, 20 августа 2023 года, в Грозном состоялся очередной поединок пятого тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Ахмат" сразился против "Оренбурга". Подопечные Иржи Ярошика потерпели разгромное поражение со счетом 0:4. Примечательно, что три мяча из четырех гости пропустили еще до перерыва.

После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Оренбург" имеет на своем счету один набранный балл. Коллектив Иржи Ярошика занимает последнее место в турнирной таблице. При этом "Оренбург" теперь единственный клуб, который в нынешнем сезоне чемпионата страны не смог одержать хотя бы одну победу.

Источник: "Матч ТВ"


Оренбург Ярошик Ахмат
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