— Позорная игра. Летели столько часов, готовились к матчу, не знаю, как можно выходить так на поле. Я всегда защищаю своих игроков, но это позор. Остроту у ворот соперника мы не могли создать, не можем сделать хорошую подачу, зацепиться за мяч. Отставка? Я это не решаю. Это была наша худшая игра под моим руководством.
Сегодня, 20 августа 2023 года, в Грозном состоялся очередной поединок пятого тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Ахмат" сразился против "Оренбурга". Подопечные Иржи Ярошика потерпели разгромное поражение со счетом 0:4. Примечательно, что три мяча из четырех гости пропустили еще до перерыва.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги "Оренбург" имеет на своем счету один набранный балл. Коллектив Иржи Ярошика занимает последнее место в турнирной таблице. При этом "Оренбург" теперь единственный клуб, который в нынешнем сезоне чемпионата страны не смог одержать хотя бы одну победу.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Оренбурга" Ярошик – о разгромном поражении от "Ахмата": это позор. Наша худшая игра под моим руководством
Главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик высказался о поражении своей команды от "Ахмата" (0:4) в пятом туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"