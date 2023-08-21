"В составе на "Зенит" не оказалось Бонгонда, ставший лучшим игроком месяца? Лучшая всегда команда. Ребята впахивают, забивают и побеждают все вместе. В остальном состав определялся игрой соперника", — сказал Абаскаль.
27-летний Бонгонда стал игроком "Спартака" в июле 2023 года, перейдя из испанского "Кадиса" за семь миллионов евро. На счету футболиста сборной ДР Конго уже четыре гола и голевая передача в семи матчах за красно-белых во всех турнирах. Соглашение между Бонгонда и московским клубом подписано до лета 2027 года (данные Transfermarkt).
Источник: Sport24.
Абаскаль: почему Бонгонда не было в старте на "Зенит"? Состав определялся игрой соперника
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль объяснил, почему нападающий Тео Бонгонда не появился в матче с "Зенитом" (1:3) с первых минут.
Фото: ФК "Спартак"