"Почему европейские клубы не хотят подписывать российских нападающих? Сравните Соболева с Павлюченко. При всем уважении к Саше, Рома при росте 192, умел абсолютно все — быстрый, техничный, удар с обеих ног... Потом — Кержаков. Давайте будем честны — где Кержаков и где Тюкавин. Тюкавину 21 год, к этому возрасту Кержаков уже забил под сто мячей", — сказал Адамов.
26-летний Александр Соболев выступает за "Спартак" с января 2020 года. В нынешнем сезоне спортсмен принял участие в четырёх матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Ранее Соболев выступал за "Крылья Советов", "Томь", "Енисей" и барнаульское "Динамо", воспитанником которого и является.
21-летний Тюкавин — воспитанник "Динамо". В текущем сезоне на его счету три гола и две результативные передачи в семи матчах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Источник: Sport24.
Адамов: при всем уважении к Соболеву, Павлюченко умел абсолютно все. Где Кержаков и где Тюкавин?
Бывший российский нападающий Роман Адамов объяснил, почему российские форварды не интересны клубам из Европы.
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