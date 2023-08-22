"Я немного удивился стартовому составу, который выбрал Абаскаль [на матч с "Зенитом"]. Часто игроки сами не понимают, что им надо делать", — сказал Непомнящий.
Гильермо Абаскаль на ответственный матч с "Зенитом", прошедший в рамках 5-го тура РПЛ, выбрал новую расстановку. Однако она не принесла плоды и его команда проиграла сопернику со счётом 1:3.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Непомнящий: удивился составу Абаскаля на матч с "Зенитом". Часто игроки сами не понимают, что им надо делат
Прославленный советский тренер Валерий Непомнящий высказался о решении главного тренера Гильермо Абаскаля поменять тактику на матч с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре РПЛ.
Фото: СЭ