– Реабилитировался ли Вендел за длительное отсутствие? Он на поле не провинился. За то, что опоздал, он наказан. А на поле он себя проявляет, – цитирует Медведева "СЭ".
Летом Вендел долгое время отказывался возвращаться в расположение клуба, несмотря на наличие действующего долгосрочного контракта с "Зенитом". Главный тренер питерской команды Сергей Семак сообщил журналистам, чт 25-летний бразилец выразил желание сменить клубную прописку. Вендела связывали с "Фламенго" и "Наполи".
После закрытия трансферного окна в чемпионате Бразилии полузащитник был внесен в заявку "сине-бело-голубых" на сезон. 20 августа в выездном матче 5-го тура РПЛ Вендел оформил дубль в ворота "Спартака" и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1.
Гендиректор "Зенита" Медведев: Вендел на поле не провинился. За то, что опоздал, он наказан
Глава правления и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, реабилитировался ли полузащитник Вендел за пропуск предсезонной подготовки команды и старта сезона.
Фото: ФК "Зенит"