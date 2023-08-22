– Хорошо знаю Марио, он очень добрый парень. Когда были какие-то моменты, насчет зафиксировать курс или чего-то еще… Он первый поднимал руку и был на все согласен, шел навстречу клубу. Не знаю всей правды, не возьмусь говорить про него плохо. Но было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА.
32-летний Марио Фернандес защищал цвета московского ЦСКА на протяжении десяти лет – с 2012 по 2022 год. Этим летом защитник мог вернуться в стан столичного клуба. Однако его возвращение не состоялось. Фернандес принял решение продолжить карьеру в петербургском "Зените". Он заключил контракт с сине-бело-голубыми до июня 2024 года (с возможностью пролонгации соглашения еще на 12 месяцев). В нынешнем сезоне Марио успел провести шесть матчей за команду с берегов Невы. Бразилец не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Дзагоев – о Фернандесе в "Зените": было бы логичнее, если бы он перешел в ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал переход своего экс-одноклубника Марио Фернандеса в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"