– Малком был очень важным игроком нашей команды, он делал результат. Но в то же время команда хорошо осваивается без него. Надеюсь, мы сможем полноценно адаптироваться и продолжить борьбу до конца чемпионата. Кто-то уходит из команды, кто-то – приходит. Его уход, скажем так, должен был произойти.
Этим летом 26-летний Малком покинул стан петербургского "Зенита", за который он выступал с 2019 года. Бразильский футболист перешел в саудовский "Аль-Хиляль". По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, сине-бело-голубые получили за уход нападающего 60 миллионов евро.
После пяти туров Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" набрал десять баллов. В настоящее время сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Барриос: Малком был очень важным игроком "Зенита", он делал результат
Полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Малкома в саудовский "Аль-Хиляль".
Фото: РИА Новости