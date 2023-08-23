Кухарчук – о возможном вылете "Пари НН" из РПЛ: даже мысли об этом не допускаю

Полузащитник нижегородского "Пари НН" Илья Кухарчук заявил о том, что он не допускает мысли о возможном вылете своей команды из Российской Премьер-лиги.

Фото: ФК "Пари НН"





После пяти туров Российской Премьер-Лиги нижегородский "Пари НН" имеет на своем счету четыре набранных балла. Подопечные Сергея Юрана располагаются на 13 месте в турнирной таблице. Отметим, что в прошлом сезоне команда из Нижнего Новгорода сохранила прописку в высшем дивизионе благодаря удачному выступлению в стыках.



В шестом туре чемпионата России "Пари НН" дома сыграет против "Ростова". Данная встреча состоится 26 августа. — Даже мысли о вылете не допускаю. Мои амбиции — самые высокие. Верю в команду, руководство и тренерский штаб. В Нижнем однозначно должна быть Премьер-лига, тут очень любят футбол, – передает слова Кухарчука Sport24 После пяти туров Российской Премьер-Лиги нижегородский "Пари НН" имеет на своем счету четыре набранных балла. Подопечные Сергея Юрана располагаются на 13 месте в турнирной таблице. Отметим, что в прошлом сезоне команда из Нижнего Новгорода сохранила прописку в высшем дивизионе благодаря удачному выступлению в стыках.В шестом туре чемпионата России "Пари НН" дома сыграет против "Ростова". Данная встреча состоится 26 августа.