– Малком – хороший игрок. Он делал результат в "Зените", но сейчас он ушeл, и мы должны играть без него. Как видите, мы делаем хорошую работу, – цитирует Клаудиньо "Чемпионат".
26-летний Малком этим летом покинул стан петербургского "Зенита". Он за 60 миллионов евро перешел в саудовский "Аль-Хиляль". Отметим, что в стане сине-бело-голубых нападающий выступал на протяжении четырех лет (с 2019 года). Вместе с командой с берегов Невы бразилец выиграл в общей сложности девять трофеев.
В нынешнем сезоне петербургский "Зенит" набрал десять очков после пяти туров Российской Премьер-Лиги. Сейчас сине-бело-голубые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо – об уходе Малкома: мы делаем хорошую работу и без него
Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо высказался об уходе нападающего Малкома в саудовский "Аль-Хиляль".
Фото: ФК "Зенит"