– Игорь лечится, проходит курс реабилитации. Я думаю, что он еще недолго будет пользоваться костылями. Игорь держится. Восстановление – тоже часть его работы, – приводит слова агента "СЭ".
23-летний Дивеев 15 июля получил серьезную травму голеностопа в матче за Суперкубок России против санкт-петербургского "Зенита", который завершился победой "сине-бело-голубых" в серии пенальти со счетом 5:4. В третьей декаде июля спортсмену сделали операцию на голеностопе в Германии. Затем Игорь вернулся в расположение клуба, где проходит реабилитацию. Ранее пресс-служба ЦСКА сообщила, что Дивеев выбыл из строя до зимней паузы.
Агент – о восстановлении Дивеева: думаю, что Игорь еще недолго будет пользоваться костылями
Олег Еремин, агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, поделился подробностями восстановления футболиста сборной России от травмы голеностопа.
Фото: ПФК ЦСКА