"Конечно, на матч со "Спартаком" все максимально настраиваются, на все 100 процентов. Даже я. Я неделю готовился так усердно, что весь матч отыграл без проблем. Режим соблюдал свой так, как никогда не делал раньше (улыбается), — сказал Алип.
"Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 3:1 и поднялся на четвёртую строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на домашней арене с "Уралом" из Екатеринбурга.
23-летний Алип принял участие в шести матчах нынешнего сезона.
Источник: "Известия".
Алип: к матчу со "Спартаком" "Зенит" настраивался на 100% Неделю готовился усердно
Защитник "Зенита" Нуралы Алип признался, что все к команде готовились к матчу со "Спартаком" (3:1) в 5-м туре РПЛ на 100%.
Фото: ФК "Зенит"