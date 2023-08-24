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Глушаков: я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру

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Российский полузащитник Денис Глушаков заявил, что ещё не завершил профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Пари НН"
"Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и все. Трансферное окно еще долго открыто", — сказал Глушаков.

36-летний Глушаков минувший сезон начал в составе "Химок", а затем перебрался в "Пари НН", которому помог сохранить место в Российской Премьер-Лиге. Сейчас спортсмен находится без клуба, а летом провел несколько матчей в составе пляжного клуба.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Глушаков
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