"Я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру. Говорил, что три игры сыграю в пляжном футболе — и все. Трансферное окно еще долго открыто", — сказал Глушаков.
36-летний Глушаков минувший сезон начал в составе "Химок", а затем перебрался в "Пари НН", которому помог сохранить место в Российской Премьер-Лиге. Сейчас спортсмен находится без клуба, а летом провел несколько матчей в составе пляжного клуба.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Глушаков: я буду продолжать профессиональную футбольную карьеру
Российский полузащитник Денис Глушаков заявил, что ещё не завершил профессиональную карьеру.
Фото: ФК "Пари НН"