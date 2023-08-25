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Алип: "Зенит" способен обыграть "Урал". Мы должны это сделать, если хотим снова стать чемпионами

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Защитник "Зенита" Нуралы Алип считает, что если "Зенит" хочет вновь стать чемпионом, то должен обыграть "Урал" в предстоящем туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" способен обыграть "Урал". Мы должны это сделать, если хотим снова стать чемпионами", — сказал Алип.

Напомним, "Урал" в нынешнем сезоне пока идёт без поражений. Команда Виктора Гончаренко в пяти матчах одержала четыре победы, в том числе над "Спартаком" и ЦСКА, и лишь раз сыграла вничью с "Пари НН" (0:0). Клуб из Екатеринбурга делит первое место с "Краснодаром" (13 очков), но находится на второй строчке из-за разницы дополнительных показателей.

Источник: "Известия".


Алип Урал Зенит
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