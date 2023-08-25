"Зенит" способен обыграть "Урал". Мы должны это сделать, если хотим снова стать чемпионами", — сказал Алип.
Напомним, "Урал" в нынешнем сезоне пока идёт без поражений. Команда Виктора Гончаренко в пяти матчах одержала четыре победы, в том числе над "Спартаком" и ЦСКА, и лишь раз сыграла вничью с "Пари НН" (0:0). Клуб из Екатеринбурга делит первое место с "Краснодаром" (13 очков), но находится на второй строчке из-за разницы дополнительных показателей.
Источник: "Известия".
Алип: "Зенит" способен обыграть "Урал". Мы должны это сделать, если хотим снова стать чемпионами
Защитник "Зенита" Нуралы Алип считает, что если "Зенит" хочет вновь стать чемпионом, то должен обыграть "Урал" в предстоящем туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"