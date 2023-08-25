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Рианчо: Абаскаль работает в "Спартаке", потому что испанская тренерская школа на голову сильнее российской

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Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо объяснил, почему в московской команде работает его соотечественник Гильермо Абаскаль.
Фото: ФК "Спартак"
"Испанская тренерская школа на голову сильнее российской, поэтому в "Спартаке" работает Гильермо, а не кто-то из россиян. Или не было подходящей по статусу кандидатуры на момент назначения", — сказал Рианчо.

Гильермо Абаскаль был назначен главным тренером "Спартака" летом 2022 года. Ранее он работал в молодёжной команде "Базеля" и исполнял обязанности главного тренера швейцарской команды. В первом сезону у руля красно-белых испанский специалист привёл команду к третьему месту в чемпионате России.

Источник: "РБ Спорт".


Абаскаль Рианчо Спартак
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