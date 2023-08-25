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Агент: Бальде будет сложно уйти из "Спартака"

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Агент Фредерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде, высказался о будущем своего клиента.
Фото: "Чемпионат"
– Кейта будет сложно уйти из "Спартака". Он хочет бороться за свое место в составе, — приводит слова Пасторелло "Чемпионат".

28-летний Кейта Бальде стал игроком московского "Спартака" прошлым летом. Его действующее соглашение с красно-белыми истекает через два года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего из Сенегала в 2,50 млн евро.

В нынешнем сезоне Кейта Бальде принял участие в трех матчах столичного "Спартака". Ему не удалось отметиться баллами за результативность.


Спартак Российские трансферы Бальде
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