Как утверждает источник, "армейцы" согласовали все детали как с клубом из Куритибы, так и с 22-летним бразильцем. Отмечается, что Келлвен скоро вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания трудового договора.
Ранее авторитетное издание GeGlobo сообщало о том, что ЦСКА договорился с "Атлетико Паранаэнсе" о переходе защитника Келлвена. Ради достижения трансферной цели "красно-синие" улучшили свое первое финансовое предложение.
Конкурентом ЦСКА в гонке за Келлвеном была лиссабонская "Бенфика". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 7 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник "Атлетико Паранаэнсе" Келлвен скоро вылетит в Россию для перехода в ЦСКА
Московский ЦСКА полностью согласовал сделку по переходу крайнего защитника "Атлетико Паранаэнсе" Келлвена.
Фото: ФК "Атлетико Паранаэнсе"