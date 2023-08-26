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"Чемпионат": защитник "Атлетико Паранаэнсе" Келлвен скоро вылетит в Россию для перехода в ЦСКА

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Московский ЦСКА полностью согласовал сделку по переходу крайнего защитника "Атлетико Паранаэнсе" Келлвена.
Фото: ФК "Атлетико Паранаэнсе"
Как утверждает источник, "армейцы" согласовали все детали как с клубом из Куритибы, так и с 22-летним бразильцем. Отмечается, что Келлвен скоро вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания трудового договора.

Ранее авторитетное издание GeGlobo сообщало о том, что ЦСКА договорился с "Атлетико Паранаэнсе" о переходе защитника Келлвена. Ради достижения трансферной цели "красно-синие" улучшили свое первое финансовое предложение.

Конкурентом ЦСКА в гонке за Келлвеном была лиссабонская "Бенфика". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 7 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


ЦСКА Атлетико Паранаэнсе Российские трансферы
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