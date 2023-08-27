"Самое главное для меня это играть, спасибо тренеру за то, что поверил и поставил на матч", — сказал Алип.
23-летний Алип в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Летом сообщалось, что подписать игрока хотят турецкие клубы, однако слухи остались слухами.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Алип — о матче с "Уралом": для меня самое главное — играть. Спасибо Семаку, что поверил
Защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал победу над "Уралом" (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"