"Футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть — всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам", — сказал Конате.
25-летний Конате впервые оказался в России в 2016 году, когда перешёл в "Урал". После полугодичного пребывания в Екатеринбурге футболист поиграл в других командах, а в 2019 году перешёл в "Тамбов". Спустя несколько месяцев он перешёл в "Химки", а летом 2021 года стал игроком "Ахмата".
Источник: Sport24.
Конате: футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть
Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал про своё виденье футбола.
Фото: ФК "Ахмат"