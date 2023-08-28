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Конате: футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть

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Нападающий "Ахмата" Мохамед Конате рассказал про своё виденье футбола.
Фото: ФК "Ахмат"
"Футбол — мужской вид спорта. Если ты не мужик, то не сможешь играть — всегда борьба. Думаю, это относится ко всем футболистам", — сказал Конате.

25-летний Конате впервые оказался в России в 2016 году, когда перешёл в "Урал". После полугодичного пребывания в Екатеринбурге футболист поиграл в других командах, а в 2019 году перешёл в "Тамбов". Спустя несколько месяцев он перешёл в "Химки", а летом 2021 года стал игроком "Ахмата".

Источник: Sport24.


Ахмат Конате
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