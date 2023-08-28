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Карраскаль — об отношениях с Федотовым: только благодарность, никаких проблем нет

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Бывший полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил, что у него не было проблем с главным тренером армейцев Владимиром Федотовым.
Фото: СЭ
"Конфликт с Федотовым? Благодарен ему, я достаточно играл при нем. Только благодарность, никаких проблем нет", — сказал Карраскаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Федотов не видит Карраскаля в своих планах и недоволен выступлениями колумбийского футболиста в матчах. Сообщалось, что одной из причин продажи стали именно взаимоотношения между двумя представителями ЦСКА.

Источник: Sport24.


Карраскаль ЦСКА Федотов Динамо
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