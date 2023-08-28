"Нужно восстановить спартаковский дух. Это самое главное. Ну вроде поперло в начале сезона, а потом снова неудача. Да и руководство у "Спартака" сейчас непонятно откуда взялось... И какая там взаимосвязь между спортивным, генеральным и тренером в "Спартаке" — непонятно", — сказал Первак.
Напомним, московский "Спартак" не может выиграть Российскую Премьер-Лигу с 2017 года, когда команду к успеху привёл итальянский специалист Массимо Каррера. С тех пор у команды в активе лишь Суперкубок России (2017) и Кубок страны (2022). В новом сезоне РПЛ "Спартак" начал с трёх побед, но затем три тура не смог одержать победу.
Источник: "Спорт день за днём".
Первак — о "Спартаке": нужно восстановить спартаковский дух. Это самое главное
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о ситуации в московской команде.
Фото: СЭ