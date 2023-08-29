– Думаю, что причины те же, что и у Веры. Я смотрел его интервью, слышал его объяснения, согласен с ними. Есть желание попасть в сборную России. А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков. Чтобы мы были русскими.
Ранее полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера изъявил желание получить гражданство РФ. По словам аргентинца, он хотел бы выступать за сборную России по футболу.
26-летний Мансилья выступает в составе "Оренбурга" с лета прошлого года. Тогда он был арендован у "Расинга". В июле текущего года российский клуб выкупил аргентинского футболиста (по версии интернет-портала Transfermarkt, за 1,20 млн евро). В нынешнем сезоне Брайан принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет одну результативную передачу. Отметим, что Мансилья выступал за сборную Аргентины до 20 лет.
Источник: ТАСС
Нападающий "Оренбурга" Мансилья: есть желание попасть в сборную России
Нападающий "Оренбурга" Брайан Мансилья заявил о том, что он хочет стать гражданином России.
Фото: ФК "Оренбург"