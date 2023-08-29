Как утверждает источник, клуб Лиги 1 предложил "Краснодару" 5 млн евро за 23-летнего россиянина. Однако российская сторона не согласна продавать своего воспитанника за такую сумму и рассчитывает выручить больше денег. Отмечается, что переговоры продолжаются.
Контракт между "быками" и Черниковым рассчитан до конца сезона-2025/26. В нынешнем сезоне хавбек принял участие во всех 8 матчах "Краснодара" в чемпионате и Кубке России, забив один гол. Рыночная стоимость Александра оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Лион" предложил 5 млн евро за полузащитника "Краснодара" Черникова
Опорный полузащитник "Краснодара" Александр Черников может продолжить карьеру во французском "Лионе".
Фото: ФК "Краснодар"